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Ekrem İmamoğlu'ndan Togg çıkışı! İstedik cevap verilmedi, Bakanların yüz katı hava attırırım

Ekrem İmamoğlu'ndan Togg çıkışı! İstedik cevap verilmedi, Bakanların yüz katı hava attırırım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin yerli otomobil Togg için talepte bulunduklarını ancak henüz kendilerine cevap verilmediğini söyledi ve ekledi: Togg'a bakanların yüz katı hava attırırım İstanbul sokaklarında...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,  Shiftdelete'in YouTube kanalında "Başkan Togg'a biner mi?" sorusunu yanıtladı.  İmamoğlu, taleplerine yanıt verilmediğini belirterek, "Kazakistan'a, Azerbaycan'a araba yollamaktansa bizlerin ihtiyaçlarını sağlasınlar" dedi. 

İmamoğlu, bakanların Togg sürüşlerine işaret ederek, "Hepsinin yüz katı hava attırırım İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen" ifadesini kullandı. İmamoğlu, Togg ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: 

100 Togg almaya hazırım... 

- Niye binmesin? Ben Togg'dan araba talebinde bulundum. Hem şahsen hem kurumsal olarak. İlk alımlardan şu kadar adet almalıyız diye yazı da yazdım henüz cevap verilmedi bize.

- Kazakistan'a, Azerbaycan'a araba yollamaktansa bizlerin ihtiyaçlarını sağlasınlar. 100 araç almaya hazırız. Konuşalım, alalım. Taksiyi Togg ile üretelim. Makam araçları vs. Togg'a dönelim.

Hepsinin yüz katı hava attırırım

- Ben Togg almaya hazırım. Yazımızı, talebimiz onlarda var. Henüz bize bir şey ulaşmadı. İstanbul'un reklamının önüne ne bakanın sürdüğü araba ne belediye...

- Hepsinin yüz katı hava attırırım İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen.

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