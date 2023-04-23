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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Aleviyim' videosu, dünyanın en çok izlenen Twitter videosu oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Aleviyim' videosu, dünyanın en çok izlenen Twitter videosu oldu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videosu, 4 günde 29,2 milyon video oynatmasına ulaşarak, dünya Twitter tarihinin en çok izlenen videosu oldu. 

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlığı ile yayınladığı ve ilk kez oy verecek gençlere  "Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım" diye seslendiği video, 4 günde 104 milyon görüntülenme aldı. 

Siyasetin gündemine oturan video, ulaştığı 29,2 milyon video oynatması ile de tüm zamanların en çok izlenen Lionel Messi'nin Barcelona formasıyla Atletico Madrid maçındaki çalımlarının yer aldığı videoyu da geçerek dünyanın en çok izlenen Twitter videosu oldu. Messi'nin söz konusu videosu 25,6 milyon video oynatmasına ulaşmıştı. 

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