Ekrem İmamoğlu koltuğunu Ecrin’e bıraktı paylaşımına bu notu düştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koltuğunu Ecrin'e bıraktı. İmamoğlu "İstanbul’u zaten onlarla yönetiyordum bugün koltuk tamamen onların oldu. " dedi.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu Ecrin isimli çocuğa bıraktı.
İmamoğlu Ecrin'le fotoğrafını, "İstanbul’u zaten onlarla yönetiyordum bugün koltuk tamamen onların oldu. Ecrin okul zemininin değişmesini istedi, talimatını yakından takip edeceğim" notuyla paylaştı.