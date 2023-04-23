BIST 5.012
DOLAR 19,40
EURO 21,25
ALTIN 1.237,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yalova’da 23 Nisan coşkusu

Yalova’da 23 Nisan coşkusu

Yalova’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Abone ol

Bayram kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan çelenk sunma töreniyle başladı. Yine aynı alanda düzenlenen etkinlikte konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103’üncü yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla kavuşmuş olduğumuz 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sevinçle ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün 103 yıl önce Türkiye Cumhuriyetinin temellerini atan ilk milli meclis olan ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü bayram yapalım diye çocuklara hediye etmiştir. Bu bayram dünyadaki tek çocuk bayramıdır” diye konuştu.
Konuşmanın ardından şiirler okundu. Daha sonra ise "23 Nisan" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kutlama programı wushu ve halk oyunu gösterileriyle sona erdi.
Törene Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da 23 Nisan renkli görüntülere sahne oldu
Tekirdağ'da 23 Nisan renkli görüntülere sahne oldu
Muğla'da denizin dibinde Türk Bayrağı açtılar
Muğla'da denizin dibinde Türk Bayrağı açtılar
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Ekrem İmamoğlu koltuğunu Ecrin’e bıraktı paylaşımına bu notu düştü
Ekrem İmamoğlu koltuğunu Ecrin’e bıraktı paylaşımına bu notu düştü
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması
Ardahan'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Ardahan'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Aleviyim' videosu, dünyanın en çok izlenen Twitter videosu oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Ben Aleviyim' videosu, dünyanın en çok izlenen Twitter videosu oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan Togg çıkışı! İstedik cevap verilmedi, Bakanların yüz katı hava attırırım
Ekrem İmamoğlu'ndan Togg çıkışı! İstedik cevap verilmedi, Bakanların yüz katı hava attırırım
Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında? Masterchef yarışmacısı kaza geçirdi son halini paylaştı
Yağız Özçelik kimdir, kaç yaşında? Masterchef yarışmacısı kaza geçirdi son halini paylaştı
Yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! Thodex'in Faruk hakkında yeni gelişme
Yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti! Thodex'in Faruk hakkında yeni gelişme
Gökhan Türkeş Öngel: Ardahan, Iğdır ve Karslı hemşehrilerimin ve İstanbul 3. Seçim bölgessinde yaşayan 6 milyona yakın insanımızın Meclis’te sesi olacağım
Gökhan Türkeş Öngel: Ardahan, Iğdır ve Karslı hemşehrilerimin ve İstanbul 3. Seçim bölgessinde yaşayan 6 milyona yakın insanımızın Meclis’te sesi olacağım
Şevval ayı orucu 2023 ne zaman tutulur? 6 günlük şevval orucu kimler tutar?
Şevval ayı orucu 2023 ne zaman tutulur? 6 günlük şevval orucu kimler tutar?