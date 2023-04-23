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Naci Görür'den Pazarcık Belediye Başkanı'nın skandal sözlerine çok sert cevap! O zaman neredeydin?

Naci Görür'den Pazarcık Belediye Başkanı'nın skandal sözlerine çok sert cevap! O zaman neredeydin?

KAHRAMANMARAŞ depreminin merkez üssü Pazarcık'ın Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, çadırkent ziyareti sırsında kendisine tepki gösteren depremzedelere karşı sarfettiği sözlerle büyük tepki çekmişti. Başkan Yılmazcan'a bir tepki de deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

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Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, çadırkent ziyaretinde; depremzedelerin “neredeydiniz” tepkisi ile karşılaşmıştı. Yılmazcan, vatandaşlara; “Buradayım. AFAD'ın çadırları burada… Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz? Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma… Ben seçilmiş belediye başkanıyım. 18 bin oy aldım” dedi. Prof. Dr. Naci Görür ise konuya sosyal medya üzerinden dahil oldu.

Depremden önce neredeydin Başkan!

Prof. Dr. Naci Görür Twitter üzerinden konuyla ilgili paylaşım yaptı. Görür’ün paylaşımı şu şekilde; “Gazetede okudum. Vatandaşlar deprem bölgesinin bir belediye başkanına tepki göstererek “Neredeydiniz” diye soruyor. Başkan da “Devlet buradaydı, vali buradaydı, Jandarma Komutanı buradaydı” diye cevap veriyor. Bu soru ve cevaplar 50 bin canımız gittikten sonra ve üstelik de yanlış zaman kastedilerek gerçekleştiriliyor. Asıl soru şu olmalıydı: “Depremden önce neredeydiniz?”

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