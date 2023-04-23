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Sinop’ta 23 Nisan coşkusu yaşandı

Sinop’ta 23 Nisan coşkusu yaşandı

Sinop’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Sinop’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’nda başladı. Törene, Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İlkokul öğrencileri tarafından Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden program, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde devam etti.

İlkokul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine binaen konuşma yapıldı, şiirler okundu. Miniklerin düzenlediği çeşitli dans gösterileri ve koreografiler, izleyiciler tarafından büyük ilgi çekti.

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