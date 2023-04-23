Selvi Kılıçdaroğlu 23 Nisan'ı deprem bölgesindeki çocuklarla kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla deprem bölgesinde çocuklarla bir araya geldi.

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Selvi Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde çocuklarla bir araya geldi.

Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı deprem bölgesindeki çocuklarımızın yanında kutlamak için geldik. Onlara bir nebze neşe katacak oyun setlerini yanımızda getirdik. Zorlu günler geçirdik, birlikte hepsinin üstesinden geleceğiz. İlk durağımız Kahramanmaraş." paylaşımını yaptı.