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Kilis’te 23 Nisan coşkusu

Kilis’te 23 Nisan coşkusu

Kilis’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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Törene Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt’un Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başladı. Hatice ve Mehmet Döğme İlkokulu’nda devam eden törende çocukların hazırladıkları şiir ve gösteriler ile devam etti. Törene Kilis Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Garnizon Komutanı Albay Özhan Özvural, İl Jandarma Komutanı Selami Akşit, Siyasi Partilerin İl Başkanları, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt Kilis’te iki bayramı bir arada kutlandıklarının altını çizerek, ‘‘Birinci Bayramımızı bütün Ülke olarak kutladık. İkinci bayramımızı da tüm ülke ve çocuklarımız ile birlikte kutluyoruz. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olacaklar. Yarına taşıyacağımız umutlarımızı, sevgimizi, çalışkanlığımızı, dürüstlüğümüzü çocuklarımız ve ailelerimiz ile birlikte kutluyoruz. Bütün Dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum’’ dedi.

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