Muş'ta 23 Nisan Bayramı coşkusu

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

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Muş’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı Valilik önünde Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ertuğrul Gazi İlkokulu tarafından düzenlenen kutlama etkinliğine geçildi.

Okulun anasınıfı öğrencileri tarafından ‘Ateş Böceği’ oratoryosu sergilendi. Programda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 23 Nisan’ın ülke tarihinde dönüm noktalarından olduğunu belirterek, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 103. yılını coşkuyla kutluyoruz. Bugün, cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adımdır. 23 Nisan, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Türk milleti, dün olduğu gibi, bugün de cumhuriyetin temel niteliklerini en iyi şekilde koruyup, muhafaza edecektir. Millet olarak amacımız, akıl ve bilimin ışığında ilerleyerek, milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı bir toplum olarak, sonsuza kadar var olabilmektir. Tarih boyunca hürriyetine düşkünlüğü ile tanınmış olan Türk milleti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülke topraklarının düşmanlar tarafından işgal edilmesi üzerine, bir kez daha özgürlüğünü geri alma mücadelesine girişmiş, esaret zincirlerini kırarak, dünyaya emsali görülmemiş bir kahramanlık destanı sunmuştur. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya çocukları ile paylaşan ilk ve tek ülke bizim ülkemizdir. Sevgili öğrenciler, unutmayınız ki bugün burada coşkunuzu paylaşan büyükleriniz, sizden araştıran, düşünen, üreten, ahlaki, insani, milli, manevi ve evrensel değerlere sahip insanlar olarak yetişmenizi beklemektedirler. Sizler de bu bilince sahip olmalısınız. Şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirip, geleceğe iyi hazırlanırsanız, aydınlık mutlu ve başarılı yarınlar sizlerin olacaktır" dedi.

Programa; Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Mirze, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayer, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Genel Sekreter Yardımcısı Uğur İnan Kaki, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.