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Yemen'de Husiler sivil yerleşim noktasını roketle vurdu: 3 ölü, 9 yaralı

Yemen'de Husiler sivil yerleşim noktasını roketle vurdu: 3 ölü, 9 yaralı

Yemen'in Taiz ilinde Husiler tarafından düzenlenen roket saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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Yemen basınında yer alan haberlere göre, İran destekli Husiler, Taiz ilindeki bir sivil yerleşim noktasına roket saldırısı düzenledi.

Saldırıda 12 yaşındaki Nejva Hassan Becas, Mohammed al-Hubeyshi ve kardeşi Meryem al-Hubeyshi hayatını kaybetti, en az 9 kişi de yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olanların tedavilerine yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Husiler tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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