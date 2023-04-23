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Kurban Bayramı ne zaman 2023 9 gün resmi tatil geliyor!

Kurban Bayramı ne zaman 2023 9 gün resmi tatil geliyor!

Ramazan Bayramı geride kalırken tatil günlerinden pek umduğunu bulamayan çalışan kesim gözünü Kurban Bayramı'na dikti. Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil araştırmaları da şimdiden başladı. Özellikle çalışan kesime güzel haber! Kurban bayramı tatili 9 gün olacak.

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Ramazan Bayramı bugün bitiyor. Yarın çalışanlar mesai, öğrenciler de ders başı yapacak. Haftasonuna denk gelen Ramazan Bayramı için çalışanlar pek umduğunu bulamadı bu nedenle gözler şimdiden Kurban Bayramı çevrildi. 2023 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ve kandil tarihleri netlik kazandı. İslam aleminde oldukça önemli olan Kurban Bayramı yaz ayında yaşanacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2023?

Kurban Bayramı tarihi ne, hangi günlere denk geliyor?

2023 Kurban Bayramı ne zaman araması yapılıyor. Kurban Bayramı tarihi vatandaşlar tarafından araştırıyor. Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı, halk arasında en uzun resmi tatil olarak da anılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2023? Kurban Bayramı tarihi ne, hangi günlere denk geliyor?

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayında gerçekleşecek. Kurban Bayramı Arife günü 27 Haziran 2023 Salı gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı 1. günü 28 Haziran Çarşamba günü yaşanacak.

Dört gün sürecek Kurban Bayramı son günü 1 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek.

Kurban bayramı tarihi ne zaman?

Diyanet takviminde belirtilen 2023 Kurban Bayramı günleri şu şekilde olacak:

Kurban Bayramı Arife günü 27 Haziran 2023 Salı günü

Kurban Bayramı 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü

Kurban Bayramı 2. günü 29 Haziran 2023 Perşembe günü

Kurban Bayramı 3. günü 30 Haziran 2023 Cuma günü

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