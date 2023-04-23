Bugün Şevval ayının kaçı 6 günlük oruç ne zaman başlıyor nasıl niyet edilir?

Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen ay olan Şevval ayı 2 Mayıs pazartesi günü başladı. Bugün ise şevval ayının 5. günü. Hz. Muhammed'in Ramazan ayından sonra tavsiye ettiği Şevval orucu 6 gün tutulur. Şevval ayının 12. günü ve 17. günü arasında tutulması tavsiye edilen şevval orucu ne zaman bitiyor, kaç gün tutulmalı, nasıl niyet edilir?

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2023 Hicri takvime göre Şevval ayı Ramazan bayramının 1. günü yani 21 Nisan cuma günü başladı. Şevval ayı 6 gün orucun tutulduğu aydır. Bu 6 gün tutulan orucun sevabı çok büyüktür ve tüm yılı oruçlu geçirmiş kadar sevap yazılır. 6 günlük orucun Şevval ayının 12. ve 17. günleri arasında tutulması önerilir. Peki şevval ayı ne zaman bitecek, şevval ayında tutulan oruçlar kaza yerine geçer mi?

Şevval orucu nedir?

Şevval ayı orucu 2023 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2023 senesinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü başladı.

Ramazan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu niyetiyle tutulabilir mi?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Şevval orucu ne zaman tutulur?

Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.

Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.