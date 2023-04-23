Adana'nın küçük valisi, depremzedeler için protez talimatı verdi

ADANA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle valilik koltuğuna oturan 10 yaşındaki Alya, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için talimatlar verdi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan resmi törenin ardından, Adana Valisi Süleyman Elban daha sonra makamına geçerek çocukları kubul etti. Her 23 Nisan'da olduğu gibi Vali Elban koltuğu bu kez de Cebesoy İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Alya Gürlü'ye devretti. Anne ve babası ve ablası ile birlikte Adana Valiliği'ne gelen Alya Gürlü, Vali Elban'a çiçek verdi. Daha sonra valilik makamına oturan Alya, depremzedeler için talimatlar verdi.

Alya, "Depremzede çocuklar çok fazla. Ben öncelikle onların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorum. Ayrıca ampute olmuş depremzede kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu protezlere bir an önce kavuşmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.