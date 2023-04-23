Bağkur prim gün sayısı düştü mü? Milyonları ilgilendiren son haber geldi

Bağ-Kur prim gün sayısı düşüyor. Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesi için bekleyen Bağ-Kur'lulara müjde. 9 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısı düşüyor. İşte Bağ-Kur prim gün sayısı kaç olacak sorusunun yanıtları...

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Bağ-Kur prim gün sayısı düşecek mi diye merak eden vatandaşlara müjde. Bağ-Kur prim gün sayısı düşüyor. Bağ-Kur'luların emekli olması için gerekli 9 bin prim gün şartı azalıyor. Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Vedat Bilgin, Bağ-Kur emeklilik için gerekli 9 bin prim günü şartının esnetilmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı. Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartına yeni düzenleme geliyor. Bakan Bilgin istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını belirtti. Bağ-Kur emeklilik prim gün şartı kaç olacak, Bağ-Kur prim gün sayısı kaça düşürülecek sorularına Bakan Bilgin'in verdiği yanıtlar...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'la görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin çalışma yaptıklarını söyledi. ATO Başkanı Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

Çalışmalar başladı

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bilgin, Baran’ın talebini olumlu karşıladı. Bilgin, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Bakan Bilgin, Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyeceğini belirterek, istihdam sayısına göre bir kriter uygulanacağını anlattı.

Kadın ve erkek için prim gün sayısı nedir?

SSK'da 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilirken bu durum Bağ-Kur'lularda farklı. Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor.