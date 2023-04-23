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İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş kontenjanları

İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve branş kontenjanları

Adalet Bakanlığı personeli alımı 2023 başvuru tarihleri açıklandı. Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023 Salı günü başlayacak. Adalet Bakanlığı personel alımı branşlara göre kontenjan listesi de haberimizde.

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Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 şartları, başvuru tarihleri ve branşlara göre kontenjan listesi açıklandı. Adalet Bakanlığı 22 bin personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023 Salı günü başlayacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları son günü ise 11 Mayıs 2023 Perşembe. Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 branşlara göre kontenjan dağılımı ise şöyle: Personel Genel Müdürlüğü'ne 9 bin 229. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı'na 700. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı personel alımı kontenjanını 18 bin olarak açıklamıştı.

Bozdağ daha sonra yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı personel alımı sayısını 22 bin 120'e çıkardıklarını duyurmuştu. Arttırılan kontenjanın hangi branşta olacağı ise henüz açıklanmadı. 

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 22 bin 120 personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Yapılan açıklama ardından gözler, Adalet Bakanlığı personel alımı sürecin ayrıntılarına çevrildi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarih de belli oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını açıklamıştı. Bozdağ, "Şu anda 22 bin 120 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Önümüzdeki hafta hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız. 22 bin 120 personel alımı için ilana çıkacağız." bilgisini paylaştı.

Kontenjan dağılımı 2023

Bakan Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı personel alımında hangi branşa kaç personel alımı yapacaklarını da açılamıştı. Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Personel alımı başvuru tarihi

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı da geldi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi 25 Nisan - 11 Mayıs  olarak açıklandı. 

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