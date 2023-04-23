ALTAY Tankı, ASELSAN'ın geliştirdiği sistemler ile çok güçlü

ASELSAN’ın geliştirdiği sistemler ALTAY Tankına yüksek atış gücü ve kendini koruma yetenekleri sağlıyor.

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ASELSAN, ALTAY Seri Üretim Projesi çerçevesinde üretilecek tanklara ürünlere yönelik kullanıcı/bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar sağlıyor.

ASELSAN, ALTAY Seri Üretim Projesi çerçevesinde üretilen tanklara yönelik; Atış Kontrol Sistemi, Elektrikli Top ve Kule Takat Sistemi, Komuta Kontrol Muhabere ve Bilgi Sistemi, Sürücü Görüş Sistemi, Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ve gömülü eğitim simülatörü ile bu ürünlere yönelik kullanıcı-bakım eğitimlerinin verilmesine yönelik araçlar sağlıyor.

ASELAN alanında dünyada tek

Bu nitelikleri ile ASELSAN, dünya üzerinde bir tankı donatabilecek tüm elektronikleri bünyesinde üretebilen tek firma konumuna geldi. Tüm ürünlerin mekanik, elektronik, optik ve yazılımları ASELSAN’ın geliştirmesi sayesinde tüm birimler arasındaki haberleşme en etkin şekilde sağlanıyor. Örneğin Tank Lazer Uyarı Sistemi tarafından algılanan bir tehdidin bilgisi aynı anda Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Komuta Kontrol Sistemi, Aktif Koruma Sistemine iletilebiliyor. Bu sayede kullanıcı ana silah veya uzaktan komutalı silahını tehdit istikametini yönlendirip tedbir alabiliyor. Kullanıcı, aynı zamanda bu bilgiyi Komuta Kontrol Sistemi aracılığıyla diğer destek unsurlarına da iletebiliyor. Yazılımları ASELSAN’ın geliştirmesi sayesinde kullanıcıdan gelecek ilave talepler kolaylıkla alt sistemlere uygulanabiliyor.

Ayrıca ASELSAN’ın geliştirdiği sistemlerde Gömülü Eğitim Yeteneği de yer alıyor. Gömülü eğitim; gerçek sistem üzerinde sistem birimleri kullanılarak alınan eğitimi ifade ediyor. Bu sayede gerçek sistem kullanıcısı, tankın operasyonel olarak kullanılmadığı zamanlarda farklı senaryolar işleterek yetkinliklerini geliştirebiliyor. Gömülü Eğitim Yeteneği ile milli muharebe tankımız ALTAY’da görev yapan personel kullandığı platformda eğitilecek.

AKKOR Aktif Koruma Sistemi

ALTAY Tankının en ayırt edici özelliklerinden biri, beka kabiliyetini çok önemli seviyede arttıran AKKOR Aktif Koruma Sistemine sahip olması. Üstelik AKKOR, bu yeteneği, düşük ağırlık maliyetiyle sağlıyor. Bu sayede tankın mobilitesini de maksimize ediliyor. Beka kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarmanın yanında tankların durumsal farkındalık yeteneğinde de önemli kazanımlar sağlanıyor.

Tehdidi tespit sonrasında 1 saniyenin altında sürede etkisiz hale getiren AKKOR Sistemi, dört bileşenden oluşuyor. Bunlar, tanka yaklaşan anti tank roket veya füzeyi tespit ve takip görevini yürüten radar, tespit ve takip bilgilerini tüm sistemi yöneten merkezi yönetim bilgisayarı, imha noktasına karşı tedbir mühimmatını çok yüksek hızla yönlendiren mühimmat atıcısı ve üzerinde yüksek hassasiyette çalışan radar bulunan fiziksel imha mühimmatı gibi ana bileşenlerden oluşuyor. AKKOR Sisteminin geliştirme çalışmalarında binden fazla atış gerçekleştirildi. Bunun sonucunda sistem, yüksek başarım seviyesine getirildi. Son yirmi sene içinde onlarca firma ve ülke Aktif Koruma Sistemini geliştirmeye çalışmaları başlatırken, Türkiye’nin dışında sadece iki ülke envantere girebilecek bir sistem geliştirdi.

ASELSAN Demir Üçgeni

ALTAY’daki ASELSAN ürünleri tankçılıkta Demir Üçgen olarak adlandırılan Ateş Gücü, Mobilite ve Beka başlıkları altında toplanıyor. Bu başlıklar altında şu sistemler yer alıyor: VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, NIDGAB Nişancı İkinci Derece Görerek Atış Birimi, Tank Mürettebat Eğitim Sistemi, Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, KARTALGÖZÜ-200 Komutan ve Nişancı Periskop Sistemi, ATS-70 E/O Nişangahı, ANS-420K Ataletsel Navigasyon Sistemi, GÖREN-200 Sürücü Görüş Sistemi, Tank Sürücü Görüş Sistemi, Kule Kayar Bileziği, AKKOR Aktif Koruma Sistemi, Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi, LİAS-100 Tank Lazer Uyarı Sistemi, YAMGÖZ-200 Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, İç Haberleşme Sistemi.