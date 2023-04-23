Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hüda Par' göndermesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hüda Par'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına göndermede bulunarak, "Senin bu elinde PKK'nın eli var,Diğer elde ne var? Hizbullah var! İki elinde de terör örgütü var!" dedi.

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İyi Parti lideri Meral Akşener, Konya’da Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuştu ve "Bu elime bugüne kadar terörist eli değmedi! O terörist eli bu ele değse Allah şahit olsun keserim!" dedi. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Seçime gidiyoruz. PKK'lı olmak gündemde, kâfir olmak gündemde, Kandil ile ahbaplık gündemde. Ben Meral Akşener'im açtırma kutuyu söyletme kötüyü! Bu elime bugüne kadar terörist eli değmedi! O terörist eli bu ele değse Allah şahit olsun keserim!

"İftira atıp duruyorsun"

Recep Bey, iftira atıp duruyorsun; senin bu elinde PKK'nın eli var, Abdullah Öcalan'ın kardeşine 'Bizim Mehmet' dedin! Oy kullanarak gereğini yapacağız, yuhlamaya lüzum yok! Adam diyor ki 'Bizim Mehmet'! Ne zamandır Abdullah Öcalan'ın kardeşi ile arkadaş oldunuz? Onun diğer kardeşi Osman Öcalan TRT'de konuşma yapıyor!

"Bizim için PKK bir terör örgütüdür!"

Diğer elde ne var? Hizbullah var! İki elinde de terör örgütü var! Bizim için PKK bir terör örgütüdür! Kahrolsun ve kahredeceğiz! Gonca Kuriş'lerin, Gaffar Okan'ların katilleri de bizim için katil ve terör örgütüdür!

Seçimi kazanır kazanmaz 100 bin öğretmeni tayin edeceğiz."