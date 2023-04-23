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Muğla’da kilometrelerce tatilci kuyruğu oluştu

Muğla’da kilometrelerce tatilci kuyruğu oluştu

Ramazan Bayramı tatili için Türkiye’nin değişik illerinden MUĞLA'ya araçları ile gelen vatandaşların dönüş yolculuğu sonrası karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

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Ramazan Bayramı tatili için Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Datça ve Ula’ya gelen vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilcilerin Denizli-Ankara ve İzmir-İstanbul dönüşleri için tek geçiş noktası Muğla’nın Menteşe ilçesinde araçlar yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Sakartepe rampası çıkışı sonrası Ula ilçesi çevre yolunda başlayan kuyruk, Menteşe ilçesi Devrant rampası inişinde uzun araç kuyruğu oluştu. Denizli ve Aydın yol ayrımındaki akıllı kavşakta oluşan uzun araç kuyruğu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akışı sağlandı.
Ula kavşağı, Aydın-Denizli yol ayrımı akıllı kavşak, otogar kavşağı, Bayır ışıklı kavşakta oluşan araç kuyrukları trafik ekiplerinin yönlendirmesi ve ışıklara bağlı kalmadan ekiplerin manuel trafik akışını sağlamasına rağmen devam etti.

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