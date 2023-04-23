Cizre'de feci kaza! Ölenler ve yaralılar var

Şırnak’ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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İdil istikametinden Cizre’ye gelmekte olan Mehmet Şah Seçkin idaresindeki otomobil kamyonete arkadan çarptı. 8 kişinin içinde bulunduğu otomobil çarpışmanın etkisi ile şarampole yuvarlandı.

Otomobil sürücüsü Mehmet Şah Seçkin ile 13 yaşındaki Mesut Arsokay olay yerinde hayatını kaybederken, iki araçta bulunan toplam 8 kişi de yaralandı.

Kazada otomobilde bulunan yaralılardan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.