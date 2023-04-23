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43 ilin geçiş güzergahında trafik kilit: 25 kilometre araç kuyruğu var

43 ilin geçiş güzergahında trafik kilit: 25 kilometre araç kuyruğu var

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle bölgedeki araç kuyruğu yaklaşık 25 kilometreye kadar ulaştı.

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Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde yollara akın eden vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Tatil için gittikleri memleketlerinden veya tatil beldelerinden dönüş yoluna geçen vatandaşların trafik çilesi yeniden başladı. Ankara-Samsun D200 karayolu üzerindeki araç kuyruğu 25 kilometreye kadar ulaştı.

Yukarımahmutlar köyünden Ankara istikametindeki Irmak köyüne kadar uzanan araç trafiği, yoğunluk sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yahşihan Kavşağı'nda ise trafik durma noktasına geldi. Kayseri istikametinden gelen araçlar da kilit kavşakta trafik yoğunluğuna takıldı.

Polis ekipleri ise güzergah üzerindeki bazı noktalarda trafiğin akışını rahatlatmaya çalışırken, bir taraftan da maddi hasarlı kazalara müdahale ediyor.

Ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT kontrollerini gerçekleştirip, araç evraklarını da kontrol ediyor.
Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği

 İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği yaşanıyor. Arife günü başlayan araç yoğunluğu sonrası İstanbul ve çevre illere dönüşlerde de tercih edilen Osmangazi Köprüsü'nde, bayramın son günü de akıcı bir trafik yaşandı.

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