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Yangın sıçradı: Ankara'da 3 ev küle döndü

Yangın sıçradı: Ankara'da 3 ev küle döndü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında 3 ev oturulamaz hale geldi.

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Nallıhan'a bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Evlerin ahşap ve yakın olması sonucu diğer evlere de sıçrayan yangın sonucu üç ev küle oldu.

Yangında Necati Sarı isimli bir vatandaşın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından çıkan yangın hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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