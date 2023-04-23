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İngilizler Sudan'ı terk etti

İngilizler Sudan'ı terk etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri, İngiliz diplomatlar ve ailelerinin Sudan'dan tahliyesini hızlı bir şekilde tamamladı" ifadelerini kullandı.

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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, ABD ve Fransa'nın ardından İngiltere de Sudan'daki diplomatlarının tahliyesi için harekete geçti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'daki diplomatların ve ailelerinin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu.

Tahliyelerin Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri tarafından çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirten Sunak, "Diplomatlarımızın bağlılığını ve bu zorlu operasyonu yürüten askeri personelin cesaretini takdirle karşılıyorum. Sudan'da akan kanın durması ve ülkede kalan İngiliz vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için her yolu aramaya devam ediyoruz. Sivillerin çatışma bölgelerini terk etmesini sağlamak için tarafları silahlarını bırakmaya ve acil bir insani ateşkes uygulamaya çağırıyorum" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, en büyük önceliklerinin İngiliz vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması olduğunu söyledi. Cleverly, Sudan'daki İngilizlere evlerindeki sığınaklarda kalma ve nerede bulunduklarını İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bildirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Fransa ve ABD de tahliye etmişti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Hartum Büyükelçiliği'ndeki diplomatik operasyonların geçici olarak askıya alındığı belirtilerek, "Güvenliğinden sorumlu olduğumuz tüm ABD personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler güvenli bir şekilde ülkeden tahliye edildi. Büyükelçiliklerimizden birindeki operasyonları askıya almak her zaman zor bir karar ancak personelimizin güvenliği bizlerin ilk sorumluluğu. Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmanın artmasının ardından ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle bu geçici kararı aldık. Çatışma, çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Ayrıca çatışmalarda altyapı büyük hasar gördü. Tüm bunlar göz önüne alındığında büyükelçilik personelimiz için kabul edilemez riskler oluştu. ABD Silahlı Kuvvetlerini ve hükümet genelinde tahliye çalışmalarını yürüten ekipleri alkışlıyorum" ifadeleri kullanılmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Sudan'daki taraflar arasında artan gerilimin ardından ülkedeki Fransızlar ve diplomatik personel için "hızlı tahliye operasyonu" başlatıldığı kaydedilmişti. Tahliye çalışmalarına Avrupalı ve müttefik ülkelerin vatandaşlarının da dahil edileceği belirtilmişti.

Ateşkes ihlal ediliyor

Ordu ve RSF arasında yardımların ulaştırılması ve tahliyeler için ilk kez 18 Nisan'da 24 saatlik ateşkes ilan edilmiş, ancak her iki taraf da ateşkesi ihlal etmişti. 19 Nisan'da yerel saatle 18.00’de ikinci kez 24 saatlik ateşkes kararı verilmiş, taraflar ateşkese uyacaklarını açıklarken, farklı noktalardan patlama ve silah sesleri yükselmişti. RSF, son olarak 21 Nisan’dan itibaren Ramazan Bayramı ve sivillerin tahliyesi için 3 günlük ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Askeri yönetim RSF’nin orduya katılmasını istiyor

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF’nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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