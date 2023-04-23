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Adana'da korkunç olay! Silahlı çatışmanın ortasında kaldı: Annesinin kucağında kurşunların hedefi oldu!

Adana'da korkunç olay! Silahlı çatışmanın ortasında kaldı: Annesinin kucağında kurşunların hedefi oldu!

ADANA’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanırken yoldan geçen kadının kucağında bulunan bebekte mermilerin isabet etmesi sonucunda öldü.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. İki grup birbirine defalarca ateş açtı. Açılan ateşler sonucunda 7 kişi yaralandı.

Silahlı kavga esnasında sokakta kucağında bebeği ile bulunan kadın açılan ateşlerin ortasında kaldı. Açılan ateş sonucunda mermilerinden birisi kadının kucağındaki bebeğe isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi bebeği ve yaralanan 7 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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