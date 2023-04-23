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Balıkesir'de korkutan deprem! Bursa'da da hissedildi: Kandilli şiddetini duyurdu!

Balıkesir'de korkutan deprem! Bursa'da da hissedildi: Kandilli şiddetini duyurdu!

Kandilli Rasathanesi merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, saat 21.23'de 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 5.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan deprem Bursa'dan da hissedildi.

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Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.23'te meydana gelen ve merkez üssü Susurluk ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.1 olarak kaydedildi.

Bursa'dan da hissedildi

Deprem yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Balıkesir ve ilçeleri başta olmak üzere Bursa'dan da hissedildi.

Öte yandan AFAD depremin derinliğini 10.8 kilometre olarak duyurdu.

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