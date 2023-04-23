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23 Nisan kutlamalarında korku dolu anlar! Sahneye bir anda çıktı, elindeki bıçağı sağa sola savurdu

Maltepe Belediyesi tarafından 23 Nisan etkinlikleri için kurulan eğlence alanında korku dolu anlar yaşandı. Kutlamalar esnasında bir anda sahneye çıkan bir şahıs, elindeki bıçakla güvenlik görevlilerine saldırdı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Özellikle çocukları mutlu etmek amacıyla düzenlediğimiz şenliğimizi hedef alan bu davranışı kınıyor, olayın hukuki zeminde takibini yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde ilginç anlar yaşandı. Maltepe Belediyesi tarafından Altayçeşme Mahallesi'nde Yaşar Kemal Kültür Merkezi önüne kurulan eğlence alanına gelen bir şahıs elindeki bıçakla sahneye çıktı.

Kadın ve çocuklar korku dolu anlar yaşadı

Zabıta görevlileri şüphelinin inmesini ve elindeki bıçağı bırakmasını istedi. Ancak uyarılara aldırış etmeyen şüpheli, elindeki bıçağı zabıtaya savurdu. Zabıta bıçaklanmaktan son anda kurtulurken, programa katılan kadın ve çocuklar çığlıklar attı.

Güçlükle gözaltına alındı

Durumu fark eden polis ekipleri, alanda çok fazla çocuk bulunduğu için silah kullanamadı. Plastik sandalyeleri kalkan yapan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

15 suç kaydı var

Yakalanan Emre B. (28) isimli şüphelinin Maltepe Cezaevi'nden kısa süre önce tahliye olduğu öğrenildi. İşsiz olan şüphelinin yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlardan 15 kaydı olduğu belirtildi. Şüpheli emniyete götürüldü.

"Bir kişi provokasyon girişiminde bulundu"

Olayla ilgili Maltepe Belediyesi de sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaşar Kemal Kültür Merkezi etkinlik alanında gerçekleştirdiğimiz 23 Nisan Çocuk Şenliğimizde bir kişi provokasyon girişiminde bulunmuş, olay, zabıta ekiplerimizin ve emniyet güçlerimizin duruma erken müdahalesiyle herhangi bir tehlikeye yol açılmadan sonuçlanmış ve etkinliğimiz gün boyu sorunsuz devam etmiştir.

"Hukuki zeminde takibini yapıyoruz"

Baharı ve umudu karşıladığımız bu günlerde başta çocuklarımızın geleceği olmak üzere Türkiye'nin yarınları için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmamasını sağlayan emniyet güçlerimize ve zabıta ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle çocukları mutlu etmek amacıyla düzenlediğimiz şenliğimizi hedef alan bu davranışı kınıyor, olayın hukuki zeminde takibini yapıyoruz."

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