Galatasaray'a Fatih Karagümrük çelmesi! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Maçın devamında Fatih Karagümrük; 18'de Diagne, 26 ve 30. dakikalarda da Borini'nin golleriyle skoru 3-1'e taşıdı. Mücadelenin 45+1. dakikasında Oliveira penaltıdan attığı golle skoru 3-2 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Maçın 60. dakikasında oyuna dahil olan Icardi, 68. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Batuhan'ı geçemedi. Dakika 80 olduğunda sahneye Sacha Boey çıktı ve Galatasaray'a 3-3'lük beraberliği getiren golü attı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma bu şekilde sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 70 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük ise puanını 41 yaptı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Fatih Karagümrük de sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray 3 maç sonra puan kaybetti

Süper Lig'de çıktığı son olarak Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, geriye kalan maçlarda Adana Demirspor'u 2-0, Kayserispor'u 6-0 ve Alanyaspor'u 4-1'lik skorlarla geçmişti. Bu sonula birlikte sarı-kırmızılıların 3 maçlık galibiyet serisi sona ererken yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Galatasaray’da tek değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin yerine İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo’ya görev verdi. Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz sarı kart cezasından dolayı kadroda bulunmazken, Bafetimbi Gomis ise bel ağrılarından dolayı kadroda yer almadı.

Mauro Icardi yedeklerde

Alanyaspor maçında sakatlanan devre arasında oyundan çıkan sarı-kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi’nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ardından risk edilmeyen Icardi, Karagümrük mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.

Nicolo Zaniolo ligde ilk kez 11’de

Galatasaray’ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo, Karagümrük karşısında 11’de başladı. İkinci transfer döneminde Roma’dan takıma katılan Zaniolo, bugüne kadar Süper Lig’de 5 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, Karagümrük müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilk kez ligde 11’de görev aldı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Nicolo Zaniolo 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise, Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Juan Mata, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi yer aldı.

Taraftarlar tribünleri doldurdu

Bu sezon Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmalarda tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı.

Taraftarlar ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tribünlere 'Çocuklarla beraber canlanacak tüm hayaller' ve 'Çocuklar gülsün dünya gülsün' pankartları açtı.

Fernando Muslera 450. maçına çıktı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 450. maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, bu mücadele sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera için ayrı bir öneme sahip oldu. Karagümrük müsabakasına 11'de başlayan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray ile 450. maçına çıktı.

36 yaşındaki kaleci 19 Temmuz 2011 tarihinde transfer olduğu sarı-kırmızılılarda birçok başarıya imza attı. Muslera, Galatasaray ile geçirdiği 12 sezonda 5 Süper Lig, 5 TFF Süper Kupa ve 4 Ziraat Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi.