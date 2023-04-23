Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk olayın perde arkasını açıkladı!

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunurken önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi ve şampiyonluk yarışına ilişkin görüşlerini de paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, basın toplantısında ise Bafetimbi Gomis ile ilgili şok gelişmeyi duyurdu.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalanında forma giymek istemediğini açıkladı.

Tecrübeli teknik adam Gomis hakkında şunları söyledi:

"Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçında Barış Alper'i oyuna aldığımız için, sezonun geri kalanında forma giymek istemedi."

"Santrfor opsiyonlarımızdan biri Gomis'ti. Antrenman öncesi bana geldi ve artık oynamak istemediğini söyledi. Bundan sonra Galatasaray forması giyip oynamak istemediğini söyledi. Ona ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istedim. Kabul etti ama bunun gurur meselesi olduğunu iletti."

"Çaba sarf ettik ama Gomis son kararının bu olduğunu ve değiştirmeyeceğini söyledi."

Başkandan açıklama geldi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değil. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadır. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Zaten bizim takım öyle bir takım. Herkes, Okan Hoca'ya saygı gösteriyor. Bafe niye böyle yaptı, doğru pek hoş değildi. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum." açıklamasını yaptı.