Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı geçişinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ara ara etkisini devam ettiriyor. Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar ise araçlarını durdurarak cep telefonları ile görüntüledi.

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Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ara ara etkisini yüksek kesimlerde sürdürüyor. Kastamonu-Ankara sınırında araçları ile seyir halindeyken kar yağışını gören vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntüledi. Araçlarını yol kenarında durduran vatandaşlar, nisan ayındaki kar yağışını ölümsüzleştirdi.