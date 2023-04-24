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Eşini aldatan adama büyük şok! Ya sevgilinin ismini ver ya da...

Eşini aldatan adama büyük şok! Ya sevgilinin ismini ver ya da...

İSTANBUL'da eşini aldatan tüm erkeklere kötü haber niteliğinde bir dava açıldı. Savcılık, eşini aldatan adama "Ya sevgilinin ismini ver ya da sana şüpheli" olarak dava açacağım" tebligatı yaptı...

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İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gönül G. mutlu bir evlilik sürdürdüğünü düşünüyordu. Ta ki eşi Serdar G'nin kendisini aldattığını öğrenene kadar. Sabah'ın haberine göre, 11 yıllık eşinin kendisini Vusala D. adlı kadınla aldattığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Öğrenme şekli ise filmlerde görülen cinsten.

'Seni bana kötüleyip benimle oluyor'

11 yıldır mutlu bir evlilik yürüttüğünü düşünen Gönül G. aldatıldığını öğrendi. Hem de eşinin sevgilisinden gelen, "Senin evdeki, her gün seni bana kötüleyip benimle oluyor" mesajıyla.

'Eşimin sevgilisi onurumla oynadı'

Çifte şok yaşayan kadın, "Eşimin sevgilisi onurumla oynadı" diyerek öteki kadından şikâyetçi oldu. Savcılık ise soruşturma başlattı, dikkat çeken de bir adım attı.

Eğer sevgilinin ismini vermezsen...

Aldatan eşten sevgilisinin bilgisini vermesini isteyen savcılık, vermemesi halinde ise "suçluyu kayırma" suçundan şüpheli olacağını belirtti. 

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