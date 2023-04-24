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CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, trafik kazası geçirdi! İşte son durumu...

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, trafik kazası geçirdi! İşte son durumu...

CHP'yi endişelendiren kaza... Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hastanede tedavi altına alındı.

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Ankara'dan Sivas'a giden Cengiz Kınaş yönetimindeki 34 CUK 178 plakalı minibüs, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kınaş ile araçtaki CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Karasu, gazetecilere, yağıştan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdiklerini belirterek, durumunun iyi olduğunu söyledi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Karasu'yu hastanede ziyaret etti.

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