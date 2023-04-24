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Dedeman Holding'te 600 milyon liralık miras krizi! 'Hakkımızı alamıyoruz, kayyum atansın'

Dedeman Holding'te 600 milyon liralık miras krizi! 'Hakkımızı alamıyoruz, kayyum atansın'

2019 yılında kalp krizi geçirerek vefat eden Dedeman Holding'in patronu Murat Dedeman'dan geriye kalan 600 milyon liralık servet, mirasçılarını karşı karşıya getirdi. Dedeman Holding'in başına ünlü işadamının diğer evliliğinden olan oğlu Rıfat Dedeman ile kızı Banu Dedeman geçmişti. Murat Dedeman'ın son eşi Sevda Dedeman ile 2017'de boşandığı eşi Olga'dan olan kızı Sofia Dedeman bir süre önce mirastan mahrum bırakıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

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Dedeman Holding'in patronu Murat Dedeman, 2019 yılında kalp krizi geçirip vefat etti. Sabah'ın haberine göre, Dedeman'dan geriye kalan 600 milyon liralık servet, mirasın varislerini karşı karşıya getirdi.

Dedeman Holding'in başına ünlü işadamının diğer evliliğinden olan oğlu Rıfat Dedeman ile kızı Banu Dedeman geçti. Merhum iş adamının son eşi Sevda Dedeman ile 2017'de boşandığı eşi Olga'dan olan kızı Sofia Dedeman bir süre önce mirastan mahrum bırakıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Şirkete giremiyoruz...

Sevda Dedeman ve Sofia, Murat Dedeman tarafından kendilerine tahsis edilen araçların alınmak istendiğini, doğal gaz aboneliklerinin iptal edildiğini ve Dedeman Holding ile diğer şirketlere girişlerinin engellendiğini iddia etmişti.

Mahkemeye gittiler: Kayyum atansın

İkili, son olarak avukatları Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla Dedeman Holding'in tasfiyesini ve şirkete kayyum atanmasını talep etti. Şirketin feshi davası İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

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