Ali Babacan önerdi! Özgür Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası Başkanı adayı! Demirtaş ne dedi?

14 Mayıs seçimlerine günler kala, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seçilmesi durumunda Özgür Demirtaş'ı Merkez Bankası Başkanı yapmasını teklif ettiği iddia edildi. Özgür Demirtaş bu iddiayı yalanladı.

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Ekonomist Özgür Demirtaş, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı için adaylar arasında olduğunu yalanladı. Özgür Demirtaş ismini DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın önerdiği iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu'na 3 isim önerdi onlardan biri...

Bir sosyal medya paylaşımında Ali Babacan'ın, seçimlerin kazanılması halinde Merkez Bankası başkanlığı için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Demirtaş, Hakan Kara ve Refet Gürkaynak'ın ismini önerdiği iddia edilmişti. Özgür Demirtaş, o iddia ile ilgili Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Benim adayım Hakan Kara...

"Bu haber doğru değil. Siyaseten bir görev almayacağımı, ÖN PLANDA pozisyonda olmayacağımı ÇOK yazdım Hakan da, Refet de arkadaşlarım. Daha önce de belirttiğim gibi Merkez Bankası başkanı HAKAN KARA olmalı, olmalı, olmalı ve olmalı… Sevgili Refet de bu görüşüme katılacaktır."