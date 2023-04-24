Cumhurbaşkanı Erdoğan atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de bayram öncesi çok sayıda atama ve görevden alma kararı yayımlandı. İşte yni göreve atananlar ve görevden alınanlar...

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de bayram öncesi çok sayıda atama ve görevden alma kararı yayımlandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu üyeliklerine Kamer Erturan İbrişim ile Hakan Nalbantoğlu atandı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, İbrişim, 2011, 2015 ve 2018 seçimlerinde AK Parti’den Balıkesir milletvekili aday adayı olmuş ancak üç seçimde de listede yer almamıştı. Kararlar 19 Nisan 2023 tarihli Resmî Gazete’de yer aldı.

3 müdür görevden alındı

Aile ve sosyal hizmetler il müdürü Ali Sandıkçı ile İl milli eğitim müdürü Seyit Ali Büyük, görevden alındı. Böylece depremden sonra valilik ve 3 bakanlığın il müdürlüğü boşalmış oldu. Öte yandan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de görevden alındı.

Beştepe'de yeni atama...

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı’na ise Lütfi Akca atandı. Akca, halihazırda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliği görevini yürütüyor.