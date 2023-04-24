Ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çalıyor! Okullar ne zaman kapacak?

Ülke genelinde eğitim-öğretim kaldığı yerden devam edecek ve 19 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle dersbaşı yapacak.Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil, 17-20 Nisan'da uygulandı ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşti. Öğrenciler, ikinci dönemin ara tatili sonrası ilk derslerine bugün girecek.
Okullar ne zaman kapanacak?
Ara tatilde öğretmenler, idari izinli sayıldı ve mesleki gelişimleriyle ilgili seminerleri, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden istedikleri yerlerden alabildi.
Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.