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Van’da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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