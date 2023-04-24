BIST 5.069
DOLAR 19,41
EURO 21,34
ALTIN 1.237,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van'da yüzleri İranlı turistler güldürdü

Van'da yüzleri İranlı turistler güldürdü

İranlı turistleri ağırlayan Van'da esnaf çifte bayram yaşadı. Ramazan Bayramı tatilini Van’da geçiren İranlılar esnafa can suyu oldu

Abone ol

Ramazan Bayramı tatilini yurtdışında değerlendirmek isteyen İranlılar, en çok Van'ı tercih ediyor. Arife gününden itibaren Van'a gelmeye başlayan İranlılar, bir yandan alışveriş yaparken bir yandan da şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Gün boyunca alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence mekanlarında tatilin keyfini çıkardı.

3 günlük bayram tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistlerin konaklama sektörü başta olmak üzere Van esnafına adeta can suyu olduğunu belirten otel işletmecileri ise kısa süreliğine de olsa ekonominin canlandığını söylediler. İranlı turistlerin bayram tatilini değerlendirmek için Van’ı tercih etmelerinin şehir esnafı için can suyu olduğunu ifade eden otel işletmecileri, “İranlı misafirlerimiz nevruzdan bu yana büyük bir sessizlik içindeydiler. Ama bayram için Van’ı tercih ettiler. Üç günlük bayram süresince doluluk oranlarımız iyiydi. Bizim için çifte bayram oldu. Her zaman İranlı misafirlerimiz başta olmak üzere tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Herkese hayırlı bayramlar” dediler.

İranlı turistler ise bayram tatillerini geçirmek için Van’ı tercih ettiklerini ve Van’ı çok sevdiklerini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
24 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat
24 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat
Balıkesir'de ilk beton yol yapılıyor
Balıkesir'de ilk beton yol yapılıyor
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Tatil bitti, yurtta hava durumu nasıl?
Tatil bitti, yurtta hava durumu nasıl?
Yargıtay'dan emsal bayram mesaisi kararı: 1 saat bile çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır
Yargıtay'dan emsal bayram mesaisi kararı: 1 saat bile çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır
AK Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA-Par yöneticisi Hizbullah'tan hapis yatmış
AK Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA-Par yöneticisi Hizbullah'tan hapis yatmış
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi toplanıyor! Hulusi Akar ve Hakan Fidan gidiyor...
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi toplanıyor! Hulusi Akar ve Hakan Fidan gidiyor...
Anlık altın fiyatları! 24 Nisan çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gözler FED kararında...
Anlık altın fiyatları! 24 Nisan çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gözler FED kararında...
Van’da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi
Van’da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik çok yoğun
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik çok yoğun
Ali Babacan önerdi! Özgür Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası Başkanı adayı! Demirtaş ne dedi?
Ali Babacan önerdi! Özgür Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası Başkanı adayı! Demirtaş ne dedi?
TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama
TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama