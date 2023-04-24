BIST 5.068
DOLAR 19,40
EURO 21,34
ALTIN 1.236,62
HABER /  EKONOMİ

Yargıtay'dan emsal bayram mesaisi kararı: 1 saat bile çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır

Yargıtay'dan emsal bayram mesaisi kararı: 1 saat bile çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milli ve dini bayram günlerinde bir saat bile çalışan işçinin tam yevmiye hak ettiğine hükmetti. Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren karar, emsal teşkil edecek.

Abone ol

8 sene çalıştığı işyerinden çıkartılan işçi; İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Davacı işçi, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü.

Ortalama iki ayda bir başka şehirde görevlendirildiğini, kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti.

Davalı şirket avukatı, davacının bulunduğu alacak taleplerinin zamanaşımına uğradığını, bu nedenle zamanaşımı definde bulunduklarını, davacı iddiasının aksine çalışmasının haftanın 5 günü 08:00 ila 17:00 saatleri arasında olduğunu dile getirdi. Davalı şirket avukatı; davacının bütün çalışmasının yasal çalışma süreleri içinde yapıldığını, fazla çalışmasının ücrete dahil olduğunu, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmadığını, şirketin düzenli ikramiye ödemesinin bulunmadığını, davacıya harcırahlarda dahil olmak üzere tüm ödemelerin eksiksiz olarak yapıldığını, savunarak davanın reddini talep etti.

Mahkeme; bayram genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai ücretlerinin talep edilebileceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı şirket temyiz edince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: "İş Kanunu’nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret/30) daha hak kazandığı gözden kaçırılarak hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüt yaşatacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA-Par yöneticisi Hizbullah'tan hapis yatmış
AK Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA-Par yöneticisi Hizbullah'tan hapis yatmış
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi toplanıyor! Hulusi Akar ve Hakan Fidan gidiyor...
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi toplanıyor! Hulusi Akar ve Hakan Fidan gidiyor...
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Anlık altın fiyatları! 24 Nisan çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gözler FED kararında...
Anlık altın fiyatları! 24 Nisan çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gözler FED kararında...
Van’da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi
Van’da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik çok yoğun
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik çok yoğun
Ali Babacan önerdi! Özgür Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası Başkanı adayı! Demirtaş ne dedi?
Ali Babacan önerdi! Özgür Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası Başkanı adayı! Demirtaş ne dedi?
TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama
TOKİ'den İstanbul'da inşa edilecek sosyal konutlara ilişkin açıklama
Ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çalıyor! Okullar ne zaman kapacak?
Ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çalıyor! Okullar ne zaman kapacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayınlandı
Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' demesine kızdı! Yaptığı şey çok tehlikeli...
Abdülkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Aleviyim' demesine kızdı! Yaptığı şey çok tehlikeli...
Dedeman Holding'te 600 milyon liralık miras krizi! 'Hakkımızı alamıyoruz, kayyum atansın'
Dedeman Holding'te 600 milyon liralık miras krizi! 'Hakkımızı alamıyoruz, kayyum atansın'