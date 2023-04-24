Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi toplanıyor! Hulusi Akar ve Hakan Fidan gidiyor...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları toplantısının yarın Moskova'da yapılmasının planlandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Akar, Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik soruyu yanıtladı. Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye-Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bunların sürdürülmesine yönelik mutabakata varıldığını dile getirdi. Bakan Akar, şunları söyledi:

İran toplantılara ilk kez katılacak

- Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu toplantılara İran'ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili makamlar tarafından bu uygun görüldü. Bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. 25 Nisan'da bu toplantının Moskova'da icra edilmesi planlanıyor.

Bazı olumlu gelişmeler bekliyoruz

- Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hakim olması. Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz.

Suriyeli mültecileri zora sokacak bir şey...

Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlatan Akar, şöyle devam etti:

"Bunların yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz."