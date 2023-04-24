24 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euroda sessiz yükseliş devam ederken kripto para piyasasında neler oluyor merak ediliyor. Lider kripto para Bitcoin yine yatırımcısını üzdü. İşte piyasalarda son durum...

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Bir yanda düşüşler bir yanda yükselişler var. 24 Nisan 2023 dolar ve euroda ibre yukarı yönlü...

İstanbul Kapalıçarşı'da 19,4040 liradan alınan dolar 19,4060 liradan, 21,3020 liradan alınan euro ise 21,3040 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 19,40 liradan, euro ise 21,26 liradan satılmıştı.

Bitcoin ve altcoinler ne durumda?

Bitcoin/USDT 27.689 dolardan, Türk lirası karşısında ise 595.175 TL’den işlem görüyor.

Ethereum (ETH) 1.859, Cardano (ADA) 0,39, BNB (BNB) 332, Dogecoin (DOGE) 0,0793 dolar civarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Bitget Token en çok yükselen altcoin oldu.