BIST 5.069
DOLAR 19,41
EURO 21,34
ALTIN 1.237,29
HABER /  SPOR

7. Hersek Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu

7. Hersek Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu

YALOVA Altınova Belediyesi 7. Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Tanju Gemici’yi yenen Hüseyin Gümüşalan, başpehlivanlığa uzanan isim oldu.

Abone ol

Yalova’nın Altınova ilçesinde yağlı güreş heyecanı yaşandı. Hersek Er Meydanı’nda 13 boyda gerçekleşen güreşlere 28’i başpehlivan toplam 400 sporcu katıldı. 7. Hersek Yağlı Güreşleri’nin ağalığını bu yıl 500 bin TL ile kazanan Hersekliler Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Erkan Uysal oldu.

Başpehlivanlıkta nefes kesen mücadeleler sonucu Hüseyin Gümüşalan ve Tanju Gemici finale geldi. Birincilik kupası için rakibini güzel bir oyunla sırtını yere getiren Gümüşalan, başpehlivanlığı elde etti. 7. Hersek Yağlı Güreşleri’nin ikincisi Tanju Gemici, üçüncüleri ise Nedim Gürel ile Özkan Yılmaz oldu.

Yarışmada dereceye girenlere kupalarını Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve ilçe protokolü takdim etti. Başkan Oral, güreşlere katılan ve güzel müsabakalar seyrettiren tüm pehlivanlara teşekkür etti. Oral, ata sporuna desteklerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğini belirterek, “Oğlumuz Ahmet Emir için bugün çok özel bir gündü. Hem ilk 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutladı, hem de er meydanına ilk adımını attı. Rabbim tüm evlatlarımıza uzun, sağlık ve mutlu bir ömür nasip etsin inşallah” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan ayı sonrası sağlıklı beslenme nasıl olmalı?
Ramazan ayı sonrası sağlıklı beslenme nasıl olmalı?
Van'da yüzleri İranlı turistler güldürdü
Van'da yüzleri İranlı turistler güldürdü
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
24 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat
24 Nisan 2023 dolar ve euro yükseliyor! Kripto para piyasasında son durum ne Bitcoin son fiyat
Balıkesir'de ilk beton yol yapılıyor
Balıkesir'de ilk beton yol yapılıyor
Tatil bitti, yurtta hava durumu nasıl?
Tatil bitti, yurtta hava durumu nasıl?
Yargıtay'dan emsal bayram mesaisi kararı: 1 saat bile çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır
Yargıtay'dan emsal bayram mesaisi kararı: 1 saat bile çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır
AK Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA-Par yöneticisi Hizbullah'tan hapis yatmış
AK Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA-Par yöneticisi Hizbullah'tan hapis yatmış
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi toplanıyor! Hulusi Akar ve Hakan Fidan gidiyor...
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi toplanıyor! Hulusi Akar ve Hakan Fidan gidiyor...
Anlık altın fiyatları! 24 Nisan çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gözler FED kararında...
Anlık altın fiyatları! 24 Nisan çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Gözler FED kararında...
Van’da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi
Van’da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik çok yoğun
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik çok yoğun