Türkiye'de kurulan şirket sayısı yüzde 19,5 arttı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 19,5 artarak 11 bin 319'a, kapanan şirket sayısı da yüzde 23,2 artışla 1451'e çıktı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubata kıyasla yüzde 19,5 artarak 9 bin 473'ten 11 bin 319'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23,2 artışla 1451 oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre ise martta kurulan şirket sayısı yüzde 1,2, kapanan şirket sayısı yüzde 6,7 artış gösterdi.