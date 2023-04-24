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Amasya'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi Kandilli açıkladı...

Amasya'da deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi Kandilli açıkladı...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen deprem haberleri sıklaşmaya başladı. Kandilli Rasathanesi, Amasya'da 3.8 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu...

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Son dakika haberine göre Amasya'da derem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 11.06 sıralarında Amasya'nın Göynücek ilçesi TErziköy merkezli  3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 olarak ölçüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremler ardından artçı depremler ülke genelinde devam ediyor. Dün Muğla'da yaşanan deprem fırtınasının ardından bugün Amasya'da 11.06'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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