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Bakan Mahmut Özer tarihi duyurdu! Telafi programları başlıyor

Bakan Mahmut Özer tarihi duyurdu! Telafi programları başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin kayıplarını gidermek için telafi programı yapılacağını açıkladı ve tarihi duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanı Özer 10 ilde uygulanacak programı açıkladı. Bakan Özer "Deprem bölgesindeki 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.

Birinci dönemin geçerli olacağı çalışma

Özer, “Depremzede öğrencilerimizin 2. dönem notlarının birinci dönemden düşük olması durumunda birinci dönemin geçerli olacağı bir çalışma düşünüyoruz” dedi.

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