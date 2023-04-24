Otomobil alacaklar acele edin! Gelecek hafta fiyatlara yüzde 3 dolar zammı geliyor!
Otomobil alacaklara uzmanlarından uyarı geldi. Gelecek hafta otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 3 artış bekleniyor, zamların seçim sonrasında da devam edeceği öngörülüyor. Otomobile gelecek son zammın dolar kurundaki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor...
Otomobil fiyatlarında gelecek hafta yaklaşık yüzde 3 kur zammı bekleniyor. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre gelecek hafta otomobil fiyatlarında kur artışına bağlı olarak ortalama yüzde 3 artış bekleniyor, zamların seçim sonrasında da devam edeceği öngörülüyor.
Marka temsilcileri, kur artışını Mayıs ayında fiyatlara yansıtmaya başlayacaklarını açıkladı. Hemen hemen her marka kur artışı için Mayıs başına tarih verdi.
Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, fiyat artışları için gelecek haftaya işaret işaret etti.
Zam sonrası ÖTV dilimi değişen otomobillerde fiyat artışı daha yüksek oranlarda olacak. Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş ise, “Henüz kur artışını fiyatlarımıza yansıtmadık. Bu ayki teslimatlarımız tamamlandıktan sonra yansıtmış olacağız” dedi.