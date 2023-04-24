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Adıyaman’da 8 bin öğrenciye kitap dağıtıldı

Adıyaman’da 8 bin öğrenciye kitap dağıtıldı

Adıyaman TOBB Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 8 bin öğrenciye LGS ve YKS sınavlarına hazırlık kitabı dağıtıldı.

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Adıyaman TOBB Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Halil Altındal’ın öncülüğünde başlatılan kitap kampanyasına yurt içi ve yurt dışından büyük destek geldi. Kampanya ile 8 bin civarında kitap toplandı. Toplanan kitaplar önceki gün okulda dağıtıldı. Öğrenciler kitap dağıtımına büyük ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluşturdu.

Halil Altındal, “Hayat, hiç beklemediğimiz bir anda başka yerlere sürükleyebiliyor. Sert rüzgarlara kapılıyoruz birden sonbahar yaprakları gibi hangi yöne gittiğimizi bilmeden, savruluyoruz. Oysa hayallerimiz vardı, savruluşlarımızdan önce; Cemre düşünce çocuklarla havaya uçurtma uçuracaktık, cemre düşünce toprağa papatyalar ekecektik. Ancak 6 Şubat gecesi eksik kaldık. Memleketimiz, yetim kaldık, öksüz kaldık. Ancak çocuklarımız, en umutsuz anımızda bize bir Hira oldu. Bir kitap ile baharlar geleceğini bize hatırlattılar. Çocuklarımızın zihinlerini imar ederek bahar geleceğine dair umutlarımız yeşerdi. Bir kitap, Kadim Şehrimizi kurtarabilir şiarıyla yola revan olduk, başka şehirlerde dostluklar kurduk ve kitap toplamaya başladık. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki insanlarımız sayesinde toplanılan binlerce LGS ve YKS sınavlarına ait kitabı Adıyaman’da ki öğrencilere ulaştırmaya başladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her daim yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

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