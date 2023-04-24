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Kocaeli'deki 80 yıllık köy evleri yıllara meydan okuyor

Kocaeli'deki 80 yıllık köy evleri yıllara meydan okuyor

KOCAELİ'nen KÖRFEZ ilçesinde 1999 depremini geçiren köy evleri adeta senelere meydan okuyor.

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80 yıllık ahşap evde yaşayan 83 yaşındaki Nizamettin Bozkurt, "Bu evler sallanmayla yıkılmaz. Bu evleri anca hortum ya da kasırga götürür" dedi.

Körfez'in köylerinde bulunan tarihi yaklaşık 60 ila 90 yıla dayanan iki katlı evler, özgün mimarisiyle dikkatleri üzerine topluyor. Tuğla ve ağaç malzemeler kullanılarak inşa edilen evler, ilçenin geleneksel mimarisini de yansıtıyor. Bazı evlerde yaşamın hala devam ettiği, bazılarının ise bakımsızlık sebebiyle harabeye döndüğü, camlarının kırıldığı ve duvarlarının döküldüğü görülüyor. Bin bir emekle inşa edilen ve günümüzde hala özgünlüğünü koruyan evler, fotoğraf meraklılarına da güzel kareler sunuyor.

80 yıl önce inşa edilen iki katlı ahşap evde eşiyle birlikte yaşayan 83 yaşındaki Nizamettin Bozkurt, "Evin temeli yapıldığına 3-4 yaşındaydım. Artık böyle eski evler kalmadı. Bazıları temelli yıkıldı gitti. Bununla beraber yapılan evler var çevrede. Onlarda da kimse oturmuyor" dedi.

"Bu evler ağaç olduğu için anca bunları hortum ya da kuvvetli rüzgar götürür"

17 Ağustos 1999 depreminde evinin hasar almadığını söyleyen Bozkurt, "Bu evler Allah'a şükür depremde yıkılmaz. Bunlar sallanmayla yıkılmaz. Bunları anca hortum götürür. Biz kasırga deriz, kuvvetli rüzgar olursa götürür. 1999 depreminde evin üst katındaydık. Sallanıyordu beşik gibi. Torunum yerde yatırıyordu. Torunumu kucağıma aldım. Bir elimle de duvara tutundum. Ağaçlar sallanıyordu. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Beton evler yıkılıyor. Bu evler ağaç olduğu için anca bunları hortum ya da kuvvetli rüzgar götürür. Evimiz ağaçtan inşa edildi. Allah'ın izniyle sallanmakla hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

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