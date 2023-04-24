Erdemir saat ücretli işe alım yapacak

Entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, büyüme stratejisi ve işletmelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2023 yılında da saat ücretli olarak görev yapmak üzere toplu işe alım yapacağını duyurdu.

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Türkiye’nin küresel çelik güçlerinden Erdemir, 2023 yılındaki ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli pozisyonlar için toplu işe alım yapacak. Kurulduğu günden bu yana istihdam oluşturarak bölgeye katkılarını sürdüren şirket, bu yıl da çeşitli işletme ünitelerindeki ihtiyaçlar için saat ücretli yeni çalışanlar istihdam etmeye devam ediyor.

Başvurular 25 Nisan Salı günü başlıyor

Yapılan açıklamaya göre, Erdemir’in 2023 yılında saat ücretli toplu işe alımları için başvuru süreci 25 Nisan Salı günü başlayacak. Başvurular iki hafta boyunca 25 Nisan - 05 Mayıs tarihleri ve 08.00 - 16.00 saatleri arasında hafta içi her gün (1 Mayıs resmî tatili hariç) Erdemir Spor Salonu’ndan yapılabilecek.

Şirket, başvuracak adaylarda, meslek liselerinin Elektrik/Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının Elektrik-Elektronik / Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden mezuniyet şartı arıyor.

Adayların ilan tarihi itibariyle 18 - 25 yaş aralığında (25.04.1998 ve sonrası, 24.04.2005 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Ayrıca tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor.

Adayların kimlik belgeleri ile yapacakları fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek, uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından işe alımlar yapılacak.