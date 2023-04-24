Beşiktaş - Galatasaray derbisi için flaş seyirci kararı!

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için flaş bir karar verildi.İstanbul İl Güvenlik Kurulu, derbiye misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.Abone ol
Beşiktaş ile Galatasaray 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşılaşacak.
İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamayla derbinin bilet fiyatları dabelli oldu.
Bilet fiyatları şöyle
VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL
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