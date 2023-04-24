BIST 5.053
DOLAR 19,40
EURO 21,37
ALTIN 1.237,96
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için flaş seyirci kararı!

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için flaş seyirci kararı!

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için flaş bir karar verildi.İstanbul İl Güvenlik Kurulu, derbiye misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

Abone ol

Beşiktaş ile Galatasaray  30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşılaşacak.

İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamayla derbinin bilet fiyatları dabelli oldu. 

Bilet fiyatları şöyle

VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Otomobil alacaklar acele edin! Gelecek hafta fiyatlara yüzde 3 dolar zammı geliyor!
Foto Galeri Otomobil alacaklar acele edin! Gelecek hafta fiyatlara yüzde 3 dolar zammı geliyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da bakıcıları tarafından darp edildi! Münevver teyzeden acı haber
Ankara'da bakıcıları tarafından darp edildi! Münevver teyzeden acı haber
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı! 5 yıl boyunca görev yapacak yeni isimler belirlenecek
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı! 5 yıl boyunca görev yapacak yeni isimler belirlenecek
Bilecik Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılma süresi uzatıldı
Bilecik Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılma süresi uzatıldı
Erzincan ve çevre iller için sağanak yağış uyarısı
Erzincan ve çevre iller için sağanak yağış uyarısı
Erdemir saat ücretli işe alım yapacak
Erdemir saat ücretli işe alım yapacak
Kocaeli'deki 80 yıllık köy evleri yıllara meydan okuyor
Kocaeli'deki 80 yıllık köy evleri yıllara meydan okuyor
Batman'da toplanan bu otun kilosu bin liradan satılıyor
Batman'da toplanan bu otun kilosu bin liradan satılıyor
Adıyaman’da 8 bin öğrenciye kitap dağıtıldı
Adıyaman’da 8 bin öğrenciye kitap dağıtıldı
Denizli'de bayram trafiğinde çarpılan yayanın cesedi saatler sonra bulundu
Denizli'de bayram trafiğinde çarpılan yayanın cesedi saatler sonra bulundu
Bakan Mustafa Varank'tan Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"na yorum
Bakan Mustafa Varank'tan Fazıl Say'ın "100. Yıl Marşı"na yorum