BIST 5.053
DOLAR 19,40
EURO 21,37
ALTIN 1.237,96
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Yozgat Bozok Üniversitesi "su hasadı" ile kuraklığa karşı tedbir alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi "su hasadı" ile kuraklığa karşı tedbir alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesinde yaz aylarında kuraklığın etkisini en aza indirmek amacıyla oluşturulan havuz ve suni göletler "su hasadı" ile dolduruluyor.

Abone ol

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, yaz mevsiminde sulamada kullanmak amacıyla kar ve yağmur sularını, yerleşkede en küçüğü 2 bin 500, en büyüğü 6 bin metreküp kapasiteli 5 küçük havuz ve suni gölette topluyor.

Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, AA muhabirine, yağmur ve kar sularını yerleşkedeki alanlarda topladıklarını söyledi.

İç Anadolu'nun merkezindeki Yozgat'ta kuraklığın zaman zaman etkili olduğunu dile getiren Yılmaz, bu yıl mart ve nisanda mevsim normallerinde yağış alındığını belirtti.

Yağışlı dönemi verimli şekilde değerlendirmenin önemine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dünyada 'water harvest' dediğimiz bir kavram gelişti, Türkçesi su toplama, su hasadı. Suyu bir yerlerde biriktirmemiz lazım. Yüzey akışıyla gelen yağmur ve eriyen kar sularının toplandığı alanları çoğaltmamız lazım. Eğimli arazilerde daha küçük karıklar (ark), hendekler, orman alanlarında çukurlar bile açılarak su toplama yapıları oluşturmamız gerekir. Binalarımızın çatılarından ve asfalttan akan suların mutlaka bir yerlerde toplanması lazım."

"Mutlaka tedbirlerimizi almamız lazım"

Yılmaz, bu amaçla yerleşkede yaptıkları gölet ve havuzlarda toplanan suların yaz aylarında fidan, ağaç ve çimlerin sulanmasında kullanıldığını dile getirerek, "Su fakiri bir ülkeyiz. Dünyada küresel ısınmanın etkileri devam ediyor, edecektir. Mutlaka tedbirlerimizi almamız lazım. Yer altı sularını zenginleştirebiliriz, toprak üstünde bunu bitkilerle buluşturabiliriz. Yağışlar az diyoruz ama yağdığı zaman da o suyu boşa akıtmamamız, bir yerlerde değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabancı Vakfı Hatay'da yapacağı üç okuldan birini bitirdi
Sabancı Vakfı Hatay'da yapacağı üç okuldan birini bitirdi
"Yaşam boyu bağışıklama için" her yaşta aşılama tavsiyesi
"Yaşam boyu bağışıklama için" her yaşta aşılama tavsiyesi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Havalar ısınıyor. Klima almadan önce bunlara dikkat edin
Havalar ısınıyor. Klima almadan önce bunlara dikkat edin
Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na Togg cevabı! Benimkini bir tur veririm ama beleşe olmaz
Mustafa Varank'tan Ekrem İmamoğlu'na Togg cevabı! Benimkini bir tur veririm ama beleşe olmaz
Seçime 20 gün kala en çok merak edilen soru! Eski kimlikle de oy kullanılabilecek mi?
Seçime 20 gün kala en çok merak edilen soru! Eski kimlikle de oy kullanılabilecek mi?
Türkiye'de insanların yüzde 39'u elektronik cihazlarına isim veriyor. İşte dijital batıl inançlar
Türkiye'de insanların yüzde 39'u elektronik cihazlarına isim veriyor. İşte dijital batıl inançlar
İlk Kez Bir Türk "Yeşil Nobel" ödülü aldı
İlk Kez Bir Türk "Yeşil Nobel" ödülü aldı
PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten "teslim olun" çağrısı
PKK'dan kaçarak teslim olan kadın teröristten "teslim olun" çağrısı
Beşiktaş - Galatasaray derbisi için flaş seyirci kararı!
Beşiktaş - Galatasaray derbisi için flaş seyirci kararı!
Ankara'da bakıcıları tarafından darp edildi! Münevver teyzeden acı haber
Ankara'da bakıcıları tarafından darp edildi! Münevver teyzeden acı haber
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı