418 milyar doları söke söke alacağım! Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben halka çalışacağım

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrımcılık yapmayacaklarını ve herkese hizmet edeceklerini belirterek, "Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben halka çalışacağım, 418 milyar doları söke söke alacağım" dedi.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Ardahan'da Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi. İki belediye başkanının konuşmasının ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz

- Bu ülkeye hakkı da hukuku da adaleti de mutlaka getireceğim. Adalet sadece Ardahan’a değil Türkiye coğrafyasına gelecek. Adaleti sadece mahkeme salonlarında değil her yerde arayacağız. Çünkü yüce yaradan dünyayı adalet üzerine inşa etti. Adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz!

- İki belediye başkanı arkadaşımı dinlediniz. İstanbul’a ve Ankara’ya hizmet veriyorlar. Şimdi onlarla bütün Türkiye’ye hizmet vereceğiz.

Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur

- Hiçbir ayrımcılık yapmayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur, insan insandır, herkese hizmet edeceğiz.

- Demek ki parayı yerinde kullanırsınız, kul hakkı yemezseniz, halka hizmeti hakka hizmet gibi görürseniz Ardahan’ı da Türkiye’yi de kalkındırırsınız. Engel çıkarıyorlar ben bunun farkındayım ama istedikleri kadar engel çıkarsınlar, biz bu ülkenin halkına güveniyoruz.

- Dışarıdan et, canlı hayvan, arpa, yulaf, mısır getiriyorlar. Allah aşkına bu ülkenin ovaları, tarlaları, çalışan insanları yok mu? Hepsi var.

Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben...

- Onlar beşli çetelere çalışıyorlar, ben halka çalışacağım. Onlara 418 milyar doları aktardılar. 418 milyar doları söke söke alacağım ve halka vereceğim. Sanıyorlar ki biz dışarıya para götürdük, kimse görmez. Bay Kemal görür ve millete verir. Ben sizden bir şey istiyorum: Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Kul hakkı yiyene oy vermeyin.

Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan...

- Buranın gençleri, büyük kentlerin varoşlarında, acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim diye uğraşıyorlar. Onlar paraları beşli çeteleri, yandaşları için harcıyor, Bay Kemal vatandaşı için harcayacak. Doğu Ekspresi'nin son durağı Ardahan olacak.

- Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız, köy okullarının tamamını açacağız. Ardahan söz, Sahra Tüneli gelecek, çiftçi kazanacak, üretici kazanacak. Bütün köylerde veteriner ve öğretmen olacak. Tek görevim bu ülkenin huzurun ve bereketin gelmesi. Para var Türkiye zengin bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke. Yeter ki kaynaklar düzgün harcansın.

- Bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz. Bu bölge tarım ve hayvancılık bölgesi olacak. Sanayi entegre tesisleri kurulacak. Bu bölge Kafkasların ve Orta Doğu’nun yıllık et ihtiyacını karşılayacak."